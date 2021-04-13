В Москве запустили чат-бот на базе ИИ для сбора данных о пациентах перед приёмом врача

Москвичи смогут рассказать о проблемах со здоровьем голосовому помощнику перед приёмом у врача-терапевта. Как сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, полученные сведения будут автоматически направляться в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС).

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Мы запустили чат-бот на базе искусственного интеллекта, который позволяет собирать жалобы пациентов перед приёмом врача-терапевта. Ссылку на форму опроса горожане получают по смс или через пуш-уведомление... Опрос можно пройти и по телефону с помощью роботизированного голосового помощника, интегрированного с чат-ботом. Он будет опрашивать пациентов перед приёмом и загружать информацию по жалобам на самочувствие в ЕМИАС», — приводятся в материале слова Раковой.

В настоящий момент проект запущен на базе пяти столичных поликлиник.

Как ранее сообщала НСН, в марте московский цифровой сервис для врачей номинирован на премию WSIS 2021 конкурса ООН.