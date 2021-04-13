В Москве запустили чат-бот на базе ИИ для сбора данных о пациентах перед приёмом врача
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Об этом пишут «Известия» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
«Мы запустили чат-бот на базе искусственного интеллекта, который позволяет собирать жалобы пациентов перед приёмом врача-терапевта. Ссылку на форму опроса горожане получают по смс или через пуш-уведомление... Опрос можно пройти и по телефону с помощью роботизированного голосового помощника, интегрированного с чат-ботом. Он будет опрашивать пациентов перед приёмом и загружать информацию по жалобам на самочувствие в ЕМИАС», — приводятся в материале слова Раковой.
В настоящий момент проект запущен на базе пяти столичных поликлиник.
Как ранее сообщала НСН, в марте московский цифровой сервис для врачей номинирован на премию WSIS 2021 конкурса ООН.