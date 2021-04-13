Правительство Северной Осетии отправлено в отставку

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Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло отправил правительство республики в отставку.
Правительство Северной Осетии отправлено в отставку
  • © alania.gov.ru

«Правительство РСО-Алания отправлено в отставку. Указ об этом подписал временно исполняющий обязанности главы Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло», — говорится в сообщении пресс-службы в Instagram.

Врио главы Северной Осетии поручил членам кабинета министров исполнять свои полномочия до формирования нового состава правительства.

Ранее Сергей Меняйло прокомментировал в беседе с RT своё назначение на пост временно исполняющего обязанности главы Северной Осетии, заявив, что «назначения всегда бывают неожиданными».

9 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Вячеслава Битарова с поста главы Северной Осетии.

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