Правительство Северной Осетии отправлено в отставку

Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло отправил правительство республики в отставку.

«Правительство РСО-Алания отправлено в отставку. Указ об этом подписал временно исполняющий обязанности главы Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло», — говорится в сообщении пресс-службы в Instagram.

Врио главы Северной Осетии поручил членам кабинета министров исполнять свои полномочия до формирования нового состава правительства.

Ранее Сергей Меняйло прокомментировал в беседе с RT своё назначение на пост временно исполняющего обязанности главы Северной Осетии, заявив, что «назначения всегда бывают неожиданными».

9 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Вячеслава Битарова с поста главы Северной Осетии.