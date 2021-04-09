Меняйло прокомментировал своё назначение на пост врио главы Северной Осетии
- © РИА Новости / Максим Блинов
«Я приеду на новое место работы — это моя родная республика, где я родился и вырос. И там, на месте, разберусь — и всё будет понятно. А назначения всегда бывают неожиданными», — рассказал он.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Вячеслава Битарова с поста главы Северной Осетии.
Также он предложил полномочному представителю президента в СФО Сергею Меняйло стать врио главы Северной Осетии.
Меняйло сообщил, что планирует прибыть в Северную Осетию 12 апреля.