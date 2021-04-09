Меняйло прокомментировал своё назначение на пост врио главы Северной Осетии

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Полина Полетаева
Сергей Меняйло прокомментировал в беседе с RT своё назначение на пост временно исполняющего обязанности главы Северной Осетии, заявив, что «назначения всегда бывают неожиданными».
Меняйло прокомментировал своё назначение на пост врио главы Северной Осетии
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«Я приеду на новое место работы — это моя родная республика, где я родился и вырос. И там, на месте, разберусь — и всё будет понятно. А назначения всегда бывают неожиданными», — рассказал он.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Вячеслава Битарова с поста главы Северной Осетии.

Также он предложил полномочному представителю президента в СФО Сергею Меняйло стать врио главы Северной Осетии.

Меняйло сообщил, что планирует прибыть в Северную Осетию 12 апреля.

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