ОНК: состояние заболевшего в СИЗО коронавирусом Фургала удовлетворительное

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RT
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, заболевший коронавирусной инфекцией COVID-19, чувствует себя удовлетворительно. Об этом RT сообщила член ОНК Ольга Дружинина.
ОНК: состояние заболевшего в СИЗО коронавирусом Фургала удовлетворительное
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Басманного суда

«Врачи сообщили, что по результатам рентгена у Фургала чистые лёгкие, нормальная температура и вообще, кроме положительного теста, других признаков заболевания нет», — сказала правозащитница, посетившая больницу СИЗО «Матросская тишина».

Фургал был доставлен туда из СИЗО «Лефортово» 7 апреля.

В начале марта Басманный суд продлил Фургалу арест до 8 июня. Ему предъявлено обвинение в причастности к убийствам.

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