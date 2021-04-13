ОНК: состояние заболевшего в СИЗО коронавирусом Фургала удовлетворительное
- РИА Новости
- © Пресс-служба Басманного суда
«Врачи сообщили, что по результатам рентгена у Фургала чистые лёгкие, нормальная температура и вообще, кроме положительного теста, других признаков заболевания нет», — сказала правозащитница, посетившая больницу СИЗО «Матросская тишина».
Фургал был доставлен туда из СИЗО «Лефортово» 7 апреля.
В начале марта Басманный суд продлил Фургалу арест до 8 июня. Ему предъявлено обвинение в причастности к убийствам.