ОНК: состояние заболевшего в СИЗО коронавирусом Фургала удовлетворительное

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, заболевший коронавирусной инфекцией COVID-19, чувствует себя удовлетворительно. Об этом RT сообщила член ОНК Ольга Дружинина.

«Врачи сообщили, что по результатам рентгена у Фургала чистые лёгкие, нормальная температура и вообще, кроме положительного теста, других признаков заболевания нет», — сказала правозащитница, посетившая больницу СИЗО «Матросская тишина».

Фургал был доставлен туда из СИЗО «Лефортово» 7 апреля.

В начале марта Басманный суд продлил Фургалу арест до 8 июня. Ему предъявлено обвинение в причастности к убийствам.