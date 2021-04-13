Арашуков просит расширить ассортимент тюремного ларька
- РИА Новости
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«В тюремном ларьке три-четыре вида колбасы, но ни одной халяльной. Вообще в ларьке нет ничего халяльного», — привёл слова Арашукова один из членов комиссии.
В беседе с ним Арашуков подчеркнул, что хлопочет не за себя.
«Мне родственники продукты передают, но здесь в СИЗО половина мусульмане, не все получают передачи», — сказал он.
При этом он добавил, что в СИЗО научился готовить.
7 апреля Генпрокуратура сообщила, что обвинение в отношении Рауфа и Рауля Арашуковых и других фигурантов утверждено.
В пресс-службе ведомства уточнили, что в рамках дела к уголовной ответственности привлечены 20 человек.
Уголовное дело направлено в Верховный суд для решения вопроса об изменении территориальной подсудности.
В начале марта 2019 года Раулю Арашукову предъявили обвинение в хищении газа и создании преступного сообщества. Его сын Рауф Арашуков был задержан 30 января, ему предъявлены обвинения по трём статьям, связанные с заказными убийствами.