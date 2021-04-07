Дело Арашуковых направлено в Верховный суд

Обвинение в отношении Рауфа и Рауля Арашуковых и других фигурантов утверждено, уголовное дело направлено в Верховный суд России, сообщили в Генпрокуратуре.

«В Генеральной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего советника генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова, его сына Рауфа Арашукова и других членов преступного сообщества в совершении ряда преступлений», — приводит сообщение ТАСС.

В пресс-службе ведомства уточнили, что в рамках дела к уголовной ответственности привлечены 20 человек.

Уголовное дело направлено в Верховный суд для решения вопроса об изменении территориальной подсудности.

В начале марта 2019 года Раулю Арашукову предъявили обвинение в хищении газа и создании преступного сообщества. Его сын Рауф Арашуков был задержан 30 января, ему предъявлены обвинения по трём статьям, связанные с заказными убийствами.