Дело Арашуковых направлено в Верховный суд
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«В Генеральной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего советника генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова, его сына Рауфа Арашукова и других членов преступного сообщества в совершении ряда преступлений», — приводит сообщение ТАСС.
В пресс-службе ведомства уточнили, что в рамках дела к уголовной ответственности привлечены 20 человек.
Уголовное дело направлено в Верховный суд для решения вопроса об изменении территориальной подсудности.
В начале марта 2019 года Раулю Арашукову предъявили обвинение в хищении газа и создании преступного сообщества. Его сын Рауф Арашуков был задержан 30 января, ему предъявлены обвинения по трём статьям, связанные с заказными убийствами.