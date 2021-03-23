Адвокат сообщил о передаче дела Арашуковых для утверждения в ГП

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Уголовное дело в отношении Рауфа и Рауля Арашуковых и других фигурантов передано для утверждения в Генпрокуратуру России, сообщил адвокат Владимир Постанюк.
Адвокат сообщил о передаче дела Арашуковых для утверждения в ГП
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

«Мы подписали протокол об окончании ознакомления с материалами уголовного дела. Следователь направил его в Генпрокуратуру, оно будет слушаться с участием присяжных заседателей. Всего по делу 20 фигурантов», — цитирует его РИА Новости.

По мнению адвоката, следствие будет ходатайствовать в Верховном суде о переносе процесса из Ставропольского края в Москву.

В начале марта 2019 года советнику генерального директора ОАО «Газпром межрегионгаз» Раулю Арашукову предъявили обвинение в хищении газа и создании преступного сообщества. Его сын Рауф Арашуков был задержан 30 января. 

Рауфу Арашукову были предъявлены обвинения по трём статьям, связанные с заказными убийствами.

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