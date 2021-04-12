Вирусолог дал рекомендации по поездкам за границу

Вирусолог Алексей Аграновский дал рекомендации по поездкам за границу.

В беседе с НСН он выразил мнение, что отправиться за рубеж на майские праздники могут себе позволить только те, кто переболел COVID-19 или вакцинировался.

«Иначе за рубежом можно поймать новый штамм и привезти в Россию всем на радость. Или заболеть обычным штаммом, который здесь есть. Даже те, кто остаётся в России, должны ограничить круг общения на майские праздники, общаться в кругу семьи», — считает Аграновский.

По его мнению, не стоит отказываться и от ношения масок. Как отметил эксперт, эта мера имеет и психологическое значение.

Ранее ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор-вирусолог Александр Чепурнов в беседе с Nation News дал прогноз по пандемии COVID-19.