Путин подписал указ о новом порядке назначения директора ФСО
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- РИА Новости
«ФСО России возглавляет директор, назначаемый на должность президентом Российской Федерации после консультаций с Советом Федерации Федерального собрания Российской Федерации и освобождаемый от должности президентом Российской Федерации», — говорится в указе.
В конце 2020 года Путин подписал указ о назначении генерал-майора Виктора Шлемина на пост статс-секретаря — заместителя директора Федеральной службы охраны России.