Путин подписал указ о новом порядке назначения директора ФСО

Российский лидер Владимир Путин подписал указ, по которому директор Федеральной службы охраны будет назначаться президентом после консультаций с Советом Федерации.

«ФСО России возглавляет директор, назначаемый на должность президентом Российской Федерации после консультаций с Советом Федерации Федерального собрания Российской Федерации и освобождаемый от должности президентом Российской Федерации», — говорится в указе.

В конце 2020 года Путин подписал указ о назначении генерал-майора Виктора Шлемина на пост статс-секретаря — заместителя директора Федеральной службы охраны России.