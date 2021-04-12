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Путин подписал указ о новом порядке назначения директора ФСО

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Российский лидер Владимир Путин подписал указ, по которому директор Федеральной службы охраны будет назначаться президентом после консультаций с Советом Федерации.
Путин подписал указ о новом порядке назначения директора ФСО
  • © Михаил Климентьев
  • РИА Новости

«ФСО России возглавляет директор, назначаемый на должность президентом Российской Федерации после консультаций с Советом Федерации Федерального собрания Российской Федерации и освобождаемый от должности президентом Российской Федерации», — говорится в указе.

В конце 2020 года Путин подписал указ о назначении генерал-майора Виктора Шлемина на пост статс-секретаря — заместителя директора Федеральной службы охраны России.

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