Путин сменил заместителя директора ФСО России

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-майора Виктора Шлемина на пост статс-секретаря — заместителя директора Федеральной службы охраны России.

Согласно указу, опубликованному на официальном портале правовой информации, Николай Кондратюк освобождён от этой должности.

«Назначить генерал-майора Шлемина Виктора Борисовича статс-секретарём — заместителем директора Федеральной службы охраны России, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.

Ранее Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Чувашии Михаила Игнатьева.

Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Олег Николаев.