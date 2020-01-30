Путин сменил заместителя директора ФСО России

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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-майора Виктора Шлемина на пост статс-секретаря — заместителя директора Федеральной службы охраны России.
Путин сменил заместителя директора ФСО России
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

Согласно указу, опубликованному на официальном портале правовой информации, Николай Кондратюк освобождён от этой должности.

«Назначить генерал-майора Шлемина Виктора Борисовича статс-секретарём — заместителем директора Федеральной службы охраны России, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.

Ранее Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Чувашии Михаила Игнатьева.

Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Олег Николаев.

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