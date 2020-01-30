Путин сменил заместителя директора ФСО России
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- РИА Новости
Согласно указу, опубликованному на официальном портале правовой информации, Николай Кондратюк освобождён от этой должности.
«Назначить генерал-майора Шлемина Виктора Борисовича статс-секретарём — заместителем директора Федеральной службы охраны России, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.
Ранее Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Чувашии Михаила Игнатьева.
Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Олег Николаев.