Прокуратура проводит проверку по факту ДТП с автобусом в Рязани
- РИА Новости
«В связи с поступившим сообщением о ДТП с участием маршрутного автобуса прокуратурой области организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на место ЧП выехал прокурор Рязанской области Иван Панченко.
Ранее стало известно, что в результате столкновения 12 автомобилей в Рязани пострадали девять человек, из них пятеро госпитализированы.