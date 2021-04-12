Прокуратура проводит проверку по факту ДТП с автобусом в Рязани

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Прокуроры проводят проверку по факту ДТП с автобусом в Рязани, в результате которого пострадали девять человек.
Прокуратура проводит проверку по факту ДТП с автобусом в Рязани
  • РИА Новости

«В связи с поступившим сообщением о ДТП с участием маршрутного автобуса прокуратурой области организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место ЧП выехал прокурор Рязанской области Иван Панченко.

Ранее стало известно, что в результате столкновения 12 автомобилей в Рязани пострадали девять человек, из них пятеро госпитализированы.

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