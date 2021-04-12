Число пострадавших в результате ДТП в Рязани возросло до девяти

Число пострадавших в результате столкновения 12 автомобилей в Рязани возросло до девяти, пятеро госпитализированы, уточнили в региональном главке МВД России.

«Травмы получили девять человек, в том числе годовалый ребёнок. Из них пять пострадавших госпитализированы, четверым помощь оказана на месте», — цитирует представителя пресс-службы ТАСС.

В Рязани автобус столкнулся с легковым автомобилем, что привело к аварии остальных транспортных средств. Сообщалось о восьми пострадавших.

URA.RU также передавало, что в Челябинской области в лобовом столкновении двух фур погиб один человек.