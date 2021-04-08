В Челябинской области в лобовом столкновении двух фур погиб один человек

Утром 8 апреля на федеральной трассе М5 в Челябинской области две фуры «Скания» столкнулись лоб в лоб и загорелись. Предполагаемый виновник аварии сгорел в кабине своего грузовика. Движение на трассе ограничено.

Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

«По предварительной информации, в 06:30 на 1589-м км автодороги Москва — Челябинск в Ашинском районе водитель «Скании» с полуприцепом выехал на полосу встречного движения. Там произошло столкновение со встречной «Сканией» с автоцистерной, которая везла молоко в город Чебаркуль из Татарстана. Автомобили загорелись. На месте ДТП сотрудники ГИБДД организовали реверсивное движение, устанавливаются все обстоятельства», — рассказали в ГИБДД.

Управлявший автоцистерной 38-летний житель Татарстана не пострадал.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что в Крыму в результате аварии грузовик упал с обрыва.