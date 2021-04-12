В омском Минздраве оценили темпы вакцинации от коронавируса

Глава омского Минздрава Александр Мураховский заявил, что в области возросло количество людей, желающих пройти вакцинацию от коронавируса.

Об этом сообщает Gorod55.

Как рассказал Мураховский, по данным на 11 апреля, в регионе привились от COVID-19 более 105 тыс. человек, в том числе более 58 тыс. пациентов получили оба компонента вакцины.

«Прививочная кампания у нас набирает обороты... Предыдущую неделю мы прививали в среднем по 4,2 тыс. человек в сутки, а в пятницу — почти 6,5 тыс. жителей», — рассказал глава регионального Минздрава.

По его словам, накануне в регион поступила ещё одна партия вакцины «Спутник V» — 11 тыс. доз.

Ранее врач общей практики высшей категории АО «Медицина», член Российского научного медицинского общества терапевтов Ольга Бережко в беседе с Nation News дала советы по подготовке к вакцинации от COVID-19.