Вакцинацию от COVID-19 можно сделать во всех флагманских центрах «Мои документы» в Москве

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Вакцинацию от коронавируса можно сделать во всех шести флагманских центрах «Мои документы».
Вакцинацию от COVID-19 можно сделать во всех флагманских центрах «Мои документы» в Москве
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Флагманы расположены в торговых и торгово-развлекательных центрах «Спектр» на юго-западе столицы, «Город» на юго-востоке, «Метрополис» на севере и «Щёлковский» на востоке.

Возобновит работу прививочная бригада во флагмане в ТРЦ Columbus на юге Москвы. В ТРЦ «Афимолл Сити» выездная бригада работает с середины января.

Прививку также можно сделать в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник, а также в ряде частных медицинских клиник.

Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Екатеринбурга начал работу пункт вакцинации от коронавируса.

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