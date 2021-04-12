Вакцинацию от COVID-19 можно сделать во всех флагманских центрах «Мои документы» в Москве

Вакцинацию от коронавируса можно сделать во всех шести флагманских центрах «Мои документы».

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Флагманы расположены в торговых и торгово-развлекательных центрах «Спектр» на юго-западе столицы, «Город» на юго-востоке, «Метрополис» на севере и «Щёлковский» на востоке.

Возобновит работу прививочная бригада во флагмане в ТРЦ Columbus на юге Москвы. В ТРЦ «Афимолл Сити» выездная бригада работает с середины января.

Прививку также можно сделать в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник, а также в ряде частных медицинских клиник.

Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Екатеринбурга начал работу пункт вакцинации от коронавируса.