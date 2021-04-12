В Москве в II фазе испытаний «КОВИД-глобулина» примут участие 156 человек

В Москве 156 пациентов из шести стационаров столицы примут участие в II фазе клинических испытаний антикоронавирусного препарата «КОВИД-глобулин».

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения Москвы, исследования продлятся в течение двух-трёх месяцев.

Отмечается, что вторая фаза «предполагает изучение эффективности и безопасности препарата». Испытания будут проводиться в соответствии с международными стандартами и с информированного согласия пациентов.

На сайте столичного департамента здравоохранения сообщается, что «КОВИД-глобулин» — это лекарство на основе плазмы крови людей, уже перенёсших коронавирус, содержащее антитела к нему. Введение препарата помогает организму побороть заболевание и «учит» иммунную систему человека быстрее создавать антитела самостоятельно.