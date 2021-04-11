Прокуратура проверит сообщения о стрельбе в школе в Петербурге

Короткая ссылка
Прокуратура проводит проверку после сообщения о стрельбе в школе в Санкт-Петербурге, проинформировали в пресс-службе ведомства.
Прокуратура проверит сообщения о стрельбе в школе в Петербурге
  • РИА Новости

«Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга организовала проверку по сообщению о стрельбе учащимся в одной из районных школ», — говорится в сообщении.

Как уточняется, ведомство проверит исполнение законодательства об образовании, в том числе со стороны школьных педагогов-психологов, обязанных оказывать психологическую помощь ученикам и способствовать формированию их законопослушного поведения.

К тому же будет проверено соблюдение законодательства об обеспечении безопасных условий для учащихся и педагогов. 

Ранее в Пензе возбудили уголовное дело после того, как 15-летняя школьница во время конфликта на перемене ранила одноклассника ножом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить