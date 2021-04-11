Прокуратура проверит сообщения о стрельбе в школе в Петербурге

Прокуратура проводит проверку после сообщения о стрельбе в школе в Санкт-Петербурге, проинформировали в пресс-службе ведомства.

«Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга организовала проверку по сообщению о стрельбе учащимся в одной из районных школ», — говорится в сообщении.

Как уточняется, ведомство проверит исполнение законодательства об образовании, в том числе со стороны школьных педагогов-психологов, обязанных оказывать психологическую помощь ученикам и способствовать формированию их законопослушного поведения.

К тому же будет проверено соблюдение законодательства об обеспечении безопасных условий для учащихся и педагогов.

Ранее в Пензе возбудили уголовное дело после того, как 15-летняя школьница во время конфликта на перемене ранила одноклассника ножом.