В Петербурге вакцинацию от коронавируса прошли более 450 тысяч человек

Короткая ссылка
Более 450 тыс. жителей Санкт-Петербурга вакцинировались от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
В Петербурге вакцинацию от коронавируса прошли более 450 тысяч человек
  • © РИА Новости / Абид Мажар

«По данным на вчерашний день (9 апреля. — RT), в городе были привиты 450 728 человек. Из них 315 041 человек полностью закончил цикл вакцинации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в городе на данный момент доступны более 180 тыс. комплектов вакцины от COVID-19.

8 апреля в Санкт-Петербург поступила новая крупная партия вакцины от коронавируса, в которую, помимо «Спутника V», вошёл новый препарат «ЭпиВакКорона».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить