В Петербурге вакцинацию от коронавируса прошли более 450 тысяч человек

Более 450 тыс. жителей Санкт-Петербурга вакцинировались от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«По данным на вчерашний день (9 апреля. — RT), в городе были привиты 450 728 человек. Из них 315 041 человек полностью закончил цикл вакцинации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в городе на данный момент доступны более 180 тыс. комплектов вакцины от COVID-19.

8 апреля в Санкт-Петербург поступила новая крупная партия вакцины от коронавируса, в которую, помимо «Спутника V», вошёл новый препарат «ЭпиВакКорона».