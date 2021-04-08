В Петербурге выполнили более 23 тысяч тестов за COVID-19 за сутки

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В Санкт-Петербурге выполнили 23 095 тестов на COVID-19 за сутки.
В Петербурге выполнили более 23 тысяч тестов за COVID-19 за сутки
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Обработано 15 188 обращений, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам о коронавирусе.

С 5 октября 2020 года на портале #мывместе зарегистрировались 1467 петербургских волонтёров, прошли обучение и аккредитацию 1162 человека. За всё время работы выполнено 6688 заявок.

Ранее врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с URA.RU оценил ситуацию с пандемией в России.

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