Петербург получил крупную партию вакцин «Спутник V» и «ЭпиВакКорона»

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Новая крупная партия вакцины от коронавируса поступила в Санкт-Петербург 8 апреля. Это «Спутник V» («ГамКовидВак»), а также новый препарат «ЭпиВакКорона».
Петербург получил крупную партию вакцин «Спутник V» и «ЭпиВакКорона»
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

Об этом сообщает kp.ru.

«Сегодня на Центральную фармбазу поступили новые партии вакцины: 27 540 ампул (предназначена для 13 770 человек) «ЭпиВакКорона» и 24 600 — «ГамКовидВак» («Спутник V»)», — сообщили на фармбазе.

В ближайшее время вакцину обоих образцов начнут развозить по прививочным пунктам, которых в городе более 140 (планируется открытие ещё семи).

За весь период вакцинации в Петербурге привились 423 594 человека. Из них 304 905 полностью закончили цикл вакцинации.

Ранее вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в беседе с газетой «Известия» рассказал, нужно ли вакцинироваться переболевшим COVID-19.

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