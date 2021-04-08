Петербург получил крупную партию вакцин «Спутник V» и «ЭпиВакКорона»
- © РИА Новости / Константин Михальчевский
Об этом сообщает kp.ru.
«Сегодня на Центральную фармбазу поступили новые партии вакцины: 27 540 ампул (предназначена для 13 770 человек) «ЭпиВакКорона» и 24 600 — «ГамКовидВак» («Спутник V»)», — сообщили на фармбазе.
В ближайшее время вакцину обоих образцов начнут развозить по прививочным пунктам, которых в городе более 140 (планируется открытие ещё семи).
За весь период вакцинации в Петербурге привились 423 594 человека. Из них 304 905 полностью закончили цикл вакцинации.
Ранее вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в беседе с газетой «Известия» рассказал, нужно ли вакцинироваться переболевшим COVID-19.