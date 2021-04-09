В Ставропольском крае оценили ход вакцинации от COVID-19

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров провёл совещание, на котором обсуждался ход вакцинации от COVID-19 на территории региона.

Об этом сообщает pobeda26.ru.

Участниками видеоконференции стали исполняющие обязанности членов правительства края, региональных министров, руководители муниципальных образований и главные врачи медучреждений.

За сутки в регионе привились около 7,6 тыс. жителей. Первый этап прошли в общей сложности более 118 тыс. человек. Из них свыше 82,5 тыс. завершили иммунизацию.

Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Екатеринбурга начал работу пункт вакцинации от коронавируса.