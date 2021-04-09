В Барнауле произошёл пожар в складском помещении

Короткая ссылка
В пресс-службе Главного управления МЧС по Алтайскому краю заявили, что в Барнауле произошло возгорание в складском помещении.
В Барнауле произошёл пожар в складском помещении
  • © РИА Новости / Николай Хижняк

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Пожарные выехали по сообщению о пожаре по улице Власихинской, 177, в Барнауле. Горит складское помещение. Горит кровля одноэтажного складского здания, каркасно-металлическое. Площадь пожара, предварительно, около 800 кв. м», — сказали в пресс-службе.

Отмечается, что информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее сообщалось, что в Люберцах на складе бытовой химии произошёл пожар.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить