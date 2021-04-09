В Барнауле произошёл пожар в складском помещении

В пресс-службе Главного управления МЧС по Алтайскому краю заявили, что в Барнауле произошло возгорание в складском помещении.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Пожарные выехали по сообщению о пожаре по улице Власихинской, 177, в Барнауле. Горит складское помещение. Горит кровля одноэтажного складского здания, каркасно-металлическое. Площадь пожара, предварительно, около 800 кв. м», — сказали в пресс-службе.

Отмечается, что информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее сообщалось, что в Люберцах на складе бытовой химии произошёл пожар.