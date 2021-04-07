В Люберцах на складе бытовой химии произошёл пожар

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В подмосковных Люберцах горит склад, где хранятся бытовая химия и спортивный инвентарь. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.
В Люберцах на складе бытовой химии произошёл пожар
  • © РИА Новости / Игорь Онучин

«Площадь пожара — 5 000 кв. м», — приводит ТАСС сообщение.

В ведомстве отметили, что «огонь быстро распространяется».

Ранее во Всеволожском районе Ленинградской области загорелся цех по производству мебели.

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