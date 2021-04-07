В Люберцах на складе бытовой химии произошёл пожар
В подмосковных Люберцах горит склад, где хранятся бытовая химия и спортивный инвентарь. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.
- © РИА Новости / Игорь Онучин
«Площадь пожара — 5 000 кв. м», — приводит ТАСС сообщение.
В ведомстве отметили, что «огонь быстро распространяется».
Ранее во Всеволожском районе Ленинградской области загорелся цех по производству мебели.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен