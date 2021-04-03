В Ленинградской области загорелся цех по производству мебели

Цех по производству мебели загорелся во Всеволожском районе Ленинградской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Ленинградская область, Всеволожский район, Янино-1, ул. Шоссейная, горит одноэтажное, деревянное, обшитое и крытое металлом здание размером 15 x 70. Пожар локализован на площади 900 кв. м. По предварительной информации, в здании производили мебель», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что пострадавших в результате пожара нет.

Ранее сообщалось, что во Всеволожском районе Ленинградской области произошёл пожар в гаражной секции на площади 700 кв. м.