В МЧС заявили о ликвидации открытого горения на складе в Люберцах

Открытое горение на складе с бытовой химией и спортивным инвентарём в подмосковных Люберцах ликвидировано. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России .

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«В 00:05 объявлена ликвидация открытого горения», — приводит ТАСС сообщение. Ранее сообщалось, что в Люберцах на складе бытовой химии произошёл пожар. Информации о пострадавших не поступало. Позднее площадь пожара возросла до 6000 кв.м.