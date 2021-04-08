В МЧС заявили о ликвидации открытого горения на складе в Люберцах
Открытое горение на складе с бытовой химией и спортивным инвентарём в подмосковных Люберцах ликвидировано. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России .
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«В 00:05 объявлена ликвидация открытого горения», — приводит ТАСС сообщение.
Ранее сообщалось, что в Люберцах на складе бытовой химии произошёл пожар.
Информации о пострадавших не поступало.
Позднее площадь пожара возросла до 6000 кв.м.
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