В МЧС заявили о ликвидации открытого горения на складе в Люберцах

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Открытое горение на складе с бытовой химией и спортивным инвентарём в подмосковных Люберцах ликвидировано. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России .
В МЧС заявили о ликвидации открытого горения на складе в Люберцах
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«В 00:05 объявлена ликвидация открытого горения», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее сообщалось, что в Люберцах на складе бытовой химии произошёл пожар.

Информации о пострадавших не поступало.

Позднее площадь пожара возросла до 6000 кв.м.

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