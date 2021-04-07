Пожар на складе бытовой химии в Люберцах локализован

Пожар на складе с бытовой химией и спортивным инвентарём в подмосковных Люберцах локализован. Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС по региону.

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