Пожар на складе бытовой химии в Люберцах локализован

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Пожар на складе с бытовой химией и спортивным инвентарём в подмосковных Люберцах локализован. Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС по региону.
Пожар на складе бытовой химии в Люберцах локализован
  • © ГУ МЧС по Московской области

«В 21:15 пожар локализован», — приводит ТАСС сообщение.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось, что в Люберцах на складе бытовой химии произошёл пожар.

Позднее площадь пожара возросла до 6000 кв.м.

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