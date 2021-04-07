Пожар на складе бытовой химии в Люберцах локализован
Пожар на складе с бытовой химией и спортивным инвентарём в подмосковных Люберцах локализован. Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС по региону.
- © ГУ МЧС по Московской области
«В 21:15 пожар локализован», — приводит ТАСС сообщение.
Информация о пострадавших не поступала.
Ранее сообщалось, что в Люберцах на складе бытовой химии произошёл пожар.
Позднее площадь пожара возросла до 6000 кв.м.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»