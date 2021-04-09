Арестован экс-вице-губернатор Владимирской области

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Бывший вице-губернатор Владимирской области по строительству Ренат Чагаев арестован на два месяца по обвинению в получении взятки в крупном размере, сообщили в Октябрьском районном суде Владимира.
Арестован экс-вице-губернатор Владимирской области
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«Обвиняемому Чагаеву Р.Б. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, а именно по 7 июня 2021 года включительно», — говорится в пресс-релизе.

По данным следствия, в 2018 году Чагаев, занимая должность заместителя губернатора Владимирской области, получил от руководителя коммерческой организации взятку в размере 1 млн рублей «за принятие решений в пользу указанной организации» и за подписание актов выполненных работ по договору реконструкции и завершения строительства объекта на территории региона.

Чагаев занимал должность вице-губернатора Владимирской области по строительству с сентября 2016-го по октябрь 2018 года.

В конце марта стало известно о задержании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по делу о взятке в размере более 31 млн рублей.

Позднее Белозерцев был отправлен в отставку в связи с утратой доверия.

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