МВД назначило автотехническую экспертизу по делу о ДТП с Эдвардом Билом

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Полиция назначила дополнительные экспертизы, в том числе автотехническую, по уголовному делу о ДТП с участием блогера Эдварда Била. 
МВД назначило автотехническую экспертизу по делу о ДТП с Эдвардом Билом
  • © РИА Новости / Пресс-служба Тверского суда

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на начальника следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве Игоря Яковлева.

По его словам, блогер не отрицает то, что он был за рулём, и готов возместить материальный ущерб за причинённый вред здоровью потерпевшей и транспорту.

Он добавил, что следствие продолжается. 

«Назначены необходимые экспертизы, по результатам которых ему будет сформулировано обвинение в окончательной редакции. Назначена автотехническая экспертиза», — заявил Яковлев.

1 апреля в Москве произошло массовое ДТП с участием пяти машин. Спортивная Audi блогера Эдварда Била выехала на встречную полосу и врезалась в Volkswagen Polo. В результате пострадала женщина.

Адвокат блогера рассказал, что Эдварду Билу предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 264 УК России.

Как сообщал телеканал «360», 6 апреля стало известно, что пострадавшая вышла из комы.

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