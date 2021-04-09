В правительстве рассказали о повлиявших на рост цен на жильё факторах

Повышение стоимости жилья в России обусловлено несколькими факторами, в том числе пандемией коронавируса, оттоком мигрантов, подорожанием стройматериалов и переходом на проектное финансирование, сообщили в пресс-службе вице-премьера Марата Хуснуллина.

«Мы видим, что на изменение цен оказал влияние комплекс факторов, среди которых можно выделить и отток трудовых мигрантов, и увеличение цен на стройматериалы, и переход на проектное финансирование, и, конечно, эпидемиологическую ситуацию», — приводит комментарий ТАСС.

В то же время в правительстве отметили разную динамику изменения цен на жильё в регионах, что обусловлено объёмом предложения на рынке.

Ранее президент России Владимир Путин призвал ФАС обратить внимание на рост цен на жильё в стране. В частности, он отметил динамику в Северной Осетии, где наблюдался рост до 30%.

В Федеральной антимонопольной службе заявили, что проверят обоснованность роста цен на жильё.

В январе газета «Известия» писала, что первичное жильё в России в IV квартале 2020-го выросло в цене на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.