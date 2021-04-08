Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит обоснованность роста цен на жильё в России.

«ФАС России проверит обоснованность роста цен на жильё на территории Российской Федерации», — цитирует РИА Новости пресс-службу ведомства.

В пресс-службе отметили, что проверку проведут в соответствии с поручением президента России Владимира Путина.

Ранее Владимир Путин призвал ФАС обратить внимание на рост цен на жильё в стране. В частности, он отметил динамику в Северной Осетии, где наблюдался рост до 30%.

В январе газета «Известия» писала, что первичное жильё в России в IV квартале 2020 года выросло в цене на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.