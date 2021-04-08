ФАС проверит обоснованность роста цен на жильё в России

Короткая ссылка
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит обоснованность роста цен на жильё в России.
ФАС проверит обоснованность роста цен на жильё в России
  • РИА Новости

«ФАС России проверит обоснованность роста цен на жильё на территории Российской Федерации», — цитирует РИА Новости пресс-службу ведомства.

В пресс-службе отметили, что проверку проведут в соответствии с поручением президента России Владимира Путина.

Ранее Владимир Путин призвал ФАС обратить внимание на рост цен на жильё в стране. В частности, он отметил динамику в Северной Осетии, где наблюдался рост до 30%.

В январе газета «Известия» писала, что первичное жильё в России в IV квартале 2020 года выросло в цене на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить