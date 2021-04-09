В Москве пройдёт выставка-форум для молодёжи «Карьера vs бизнес»

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В «Цифровом деловом пространстве» в Москве 16 и 17 апреля состоится общегородская выставка-форум «Карьера vs бизнес».
В Москве пройдёт выставка-форум для молодёжи «Карьера vs бизнес»
  • Pixabay

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Идея форума — показать два возможных и одинаково перспективных варианта для профессионального развития. Экспозиция и вся программа призваны познакомить молодёжь с преимуществами и особенностями каждого направления. И конечно, мы расскажем, на какую поддержку от города молодые специалисты могут рассчитывать», — рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

В программе будут представлены два направления: «Практикуй» (для тех, кто желает работать по найму) и «Предпринимай» (для тех, кто намерен открыть свой бизнес). Партнёрами мероприятия выступают более 50 российских и международных компаний.

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