В Волгоградской области выявлены нарушения в организации питания в детских садах
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт Novostivolgograda со ссылкой на данные облпрокуратуры.
Прокуратура Красноармейского района установила, что 21 детский сад заключил договоры с ИП Стрельниковым А.В. (город Волгоград) как с единственным исполнителем без проведения конкурентных процедур.
По данным фактам в марте внесено около 130 представлений, инициировано возбуждение почти 200 административных дел.
Как ранее сообщал портал «Юга.ру», в Краснодарском крае завели уголовное дело по факту злоупотреблений должностными полномочиями заведующей детским садом.