В Волгоградской области выявлены нарушения в организации питания в детских садах

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В Волгоградской области проверили деятельность организаторов питания детей в образовательных учреждениях. В большинстве случаев не соблюдались требования законодательства о контрактной системе в сфере закупок и защите конкуренции.
В Волгоградской области выявлены нарушения в организации питания в детских садах
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт Novostivolgograda со ссылкой на данные облпрокуратуры.

Прокуратура Красноармейского района установила, что 21 детский сад заключил договоры с ИП Стрельниковым А.В. (город Волгоград) как с единственным исполнителем без проведения конкурентных процедур.

По данным фактам в марте внесено около 130 представлений, инициировано возбуждение почти 200 административных дел.

Как ранее сообщал портал «Юга.ру», в Краснодарском крае завели уголовное дело по факту злоупотреблений должностными полномочиями заведующей детским садом.

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