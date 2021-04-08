В Волгоградской области выявлены нарушения в организации питания в детских садах

В Волгоградской области проверили деятельность организаторов питания детей в образовательных учреждениях. В большинстве случаев не соблюдались требования законодательства о контрактной системе в сфере закупок и защите конкуренции.

Об этом сообщает сайт Novostivolgograda со ссылкой на данные облпрокуратуры.

Прокуратура Красноармейского района установила, что 21 детский сад заключил договоры с ИП Стрельниковым А.В. (город Волгоград) как с единственным исполнителем без проведения конкурентных процедур.

По данным фактам в марте внесено около 130 представлений, инициировано возбуждение почти 200 административных дел.

Как ранее сообщал портал «Юга.ру», в Краснодарском крае завели уголовное дело по факту злоупотреблений должностными полномочиями заведующей детским садом.