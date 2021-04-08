Голикова прокомментировала случаи отравления в школах

Вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании о реализации посланий президента России Владимира Путина Федеральному собранию прокомментировала случаи отравления в школах.

Она сообщила, что «председателем правительства было проведено соответствующее совещание, даны поручения, и по сроку 15 апреля все регионы страны должны отчитаться по тем мерам реагирования, которые они приняли».

«Причём мы сделали такой отчет на регулярной основе и установили обратную связь и с родительским сообществом, и с учителями, чтобы была возможность реагировать на качество той услуги, которая сегодня предоставляется», — заявила Голикова.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Красноярском крае следователи выясняют обстоятельства отравления детей в школе.