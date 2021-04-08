В Москве рассказали о мерах по борьбе с COVID-19

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о мерах по борьбе с COVID-19.
В Москве рассказали о мерах по борьбе с COVID-19
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на персональный сайт мэра.

«Больше года Москва живёт в условиях пандемии COVID-19. За это время мы многое узнали об этой болезни и научились противостоять ей. А массовая вакцинация, которую Москва начала первой в стране, положит конец распространению заболевания», — заявил Собянин.

В начале пандемии в столице ввели режим повышенной готовности, разработали систему тестирования для оперативного выявления заболевших. С мая горожане получили возможность проверять уровень антител к коронавирусу в ИФА-центрах.

В начале марта 2020 года многие столичные клиники были перепрофилированы под борьбу с COVID-19. Флагманом стал комплекс в Коммунарке. Построена инфекционная больница в Вороновском.

В апреле создали комитет для разработки протоколов диагностики и лечения коронавируса. Его эксперты структурировали стандарт в подходе к лечению COVID-19.

Службу амбулаторной помощи перепрофилировали под лечение пациентов на дому. Для диагностики открылись КТ-центры.

Центры телемедицины помогли пациентам, проходящим лечение на дому, общаться со специалистами по видеосвязи.

Ранее врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с URA.RU оценил ситуацию с пандемией в России.

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