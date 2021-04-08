Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в стране создадут федеральный регистр доноров костного мозга.

Об этом он сказал на заседании правительства.

«В России появится федеральный регистр доноров костного мозга. Это подробная база данных, которая будет постоянно обновляться», — цитирует его ТАСС.

В июле 2019 года сообщалось, что российские иммунологи Национального медицинского исследовательского центра гематологии (Москва) разработали способ быстрого определения генетических различий между донором и реципиентом при пересадке костного мозга.