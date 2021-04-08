В России появится федеральный регистр доноров костного мозга

Короткая ссылка
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в стране создадут федеральный регистр доноров костного мозга.
В России появится федеральный регистр доноров костного мозга
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Об этом он сказал на заседании правительства.

«В России появится федеральный регистр доноров костного мозга. Это подробная база данных, которая будет постоянно обновляться», — цитирует его ТАСС.

В июле 2019 года сообщалось, что российские иммунологи Национального медицинского исследовательского центра гематологии (Москва) разработали способ быстрого определения генетических различий между донором и реципиентом при пересадке костного мозга.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить