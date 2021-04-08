В Артёме полиция проверит данные о жестоком обращении с ребёнком в детcаду

Короткая ссылка
Полиция Приморского края начала проверку информации о жестоком обращении с ребёнком в частном детском саду города Артёма.
В Артёме полиция проверит данные о жестоком обращении с ребёнком в детcаду
  • РИА Новости

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на сайт ведомства.

Местный житель обратился с заявлением о жестоком обращении с его дочерью 2019 года рождения.

Мать девочки в соцсетях опубликовала пост, в котором заявила, что директор детсада «швыряла на стул, дёргала за руки, трясла как какую-то вещь» её ребёнка, так как та плакала и просилась на руки.

«По данному факту проводится проверка. Инспекторы по делам несовершеннолетних опрашивают очевидцев инцидента, родителей, воспитанников детского сада и персонал заведения», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Новодвинске перед судом предстанет бывшая воспитательница детского сада, которая обвиняется в неоднократном жестоком обращении с детьми.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить