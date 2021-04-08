В Артёме полиция проверит данные о жестоком обращении с ребёнком в детcаду

Полиция Приморского края начала проверку информации о жестоком обращении с ребёнком в частном детском саду города Артёма.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на сайт ведомства.

Местный житель обратился с заявлением о жестоком обращении с его дочерью 2019 года рождения.

Мать девочки в соцсетях опубликовала пост, в котором заявила, что директор детсада «швыряла на стул, дёргала за руки, трясла как какую-то вещь» её ребёнка, так как та плакала и просилась на руки.

«По данному факту проводится проверка. Инспекторы по делам несовершеннолетних опрашивают очевидцев инцидента, родителей, воспитанников детского сада и персонал заведения», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Новодвинске перед судом предстанет бывшая воспитательница детского сада, которая обвиняется в неоднократном жестоком обращении с детьми.