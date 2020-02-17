В Архангельской области перед судом предстанет бывшая воспитательница детсада
- РИА Новости
Об этом сообщает «Ридус» со ссылкой на сайт прокуратуры Архангельской области.
В частности, 32-летней женщине вменяют то, что она оставляла воспитанников одних в игровой комнате в качестве наказания.
«В одном случае она нанесла девочке удар ладонью по лицу и ущипнула её за щёку», — рассказали в ведомстве.
Прокурор утвердил обвинительное заключение. Дело будет направлено в суд.
В 2019 году URA.RU сообщало, что в Челябинской области отчитались о проверке детсада, где произошёл инцидент с ребёнком.