В Архангельской области перед судом предстанет бывшая воспитательница детсада

В Новодвинске перед судом предстанет бывшая воспитательница детского сада. Она обвиняется в неоднократном жестоком обращении с детьми.

Об этом сообщает «Ридус» со ссылкой на сайт прокуратуры Архангельской области.

В частности, 32-летней женщине вменяют то, что она оставляла воспитанников одних в игровой комнате в качестве наказания.

«В одном случае она нанесла девочке удар ладонью по лицу и ущипнула её за щёку», — рассказали в ведомстве.

Прокурор утвердил обвинительное заключение. Дело будет направлено в суд.

В 2019 году URA.RU сообщало, что в Челябинской области отчитались о проверке детсада, где произошёл инцидент с ребёнком.