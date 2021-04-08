В Мурманской области прокомментировали ход вакцинации от COVID-19

В Мурманской области более 35 тыс. человек привились от COVID-19.

Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на региональный оперштаб.

В 12 подведомственных областному Минздраву медицинских организациях в 20 муниципалитетах работает 26 прививочных бригад.

«Помимо создания иммунной прослойки с помощью вакцинации, наметившуюся стабильность удаётся держать под контролем только при соблюдении элементарных мер эпидбезопасности: ношение масок, социальная дистанция, гигиена рук», — заявил глава ведомства Дмитрий Панычев.

Ранее врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с URA.RU оценил ситуацию с пандемией в России.