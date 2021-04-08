В Мурманской области прокомментировали ход вакцинации от COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на региональный оперштаб.
В 12 подведомственных областному Минздраву медицинских организациях в 20 муниципалитетах работает 26 прививочных бригад.
«Помимо создания иммунной прослойки с помощью вакцинации, наметившуюся стабильность удаётся держать под контролем только при соблюдении элементарных мер эпидбезопасности: ношение масок, социальная дистанция, гигиена рук», — заявил глава ведомства Дмитрий Панычев.
Ранее врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с URA.RU оценил ситуацию с пандемией в России.