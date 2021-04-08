В Ставропольском крае возобновят полномасштабную диспансеризацию

В Ставропольском крае планируют возобновить полномасштабную диспансеризацию.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу губернатора Владимира Владимирова.

Глава региона провёл совещание по вопросам развития системы медицинской помощи. Обсуждалась в том числе тема диспансеризации. В 2021 году она затронет более 506 тыс. человек.

Также в крае продолжат работу по развитию системы реабилитации для переболевших COVID-19. В частности, будет организовано 30 коек пульмонологического профиля.

Ранее врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с URA.RU оценил ситуацию с пандемией в России.