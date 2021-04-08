В Ставропольском крае возобновят полномасштабную диспансеризацию
- Pixabay
Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу губернатора Владимира Владимирова.
Глава региона провёл совещание по вопросам развития системы медицинской помощи. Обсуждалась в том числе тема диспансеризации. В 2021 году она затронет более 506 тыс. человек.
Также в крае продолжат работу по развитию системы реабилитации для переболевших COVID-19. В частности, будет организовано 30 коек пульмонологического профиля.
Ранее врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с URA.RU оценил ситуацию с пандемией в России.