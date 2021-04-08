Началось первое судебное заседание по делу мэра Томска Ивана Кляйна

Советский районный суд в четверг, 8 апреля, приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении отстранённого от обязанностей мэра Томска Ивана Кляйна.

Об этом сообщает vtomske.ru.

На этом этапе прокурор должен зачитать обвинение, а суд — спросить, признаёт ли подсудимый свою вину.

Уголовное дело против Ивана Кляйна было направлено в суд в конце февраля. Первое заседание было назначено на 17 марта, однако рассмотрение отложили из-за состояния здоровья мэра: 25 февраля Кляйну провели полостную операцию по удалению новообразования на почке и надпочечнике.

После выписки суд изменил меру пресечения, отпустив его «на домашний арест на шесть месяцев», сообщила адвокат Марина Вихлянцева.

В четверг, 8 апреля, подсудимый приехал в суд к назначенному времени.

Кляйн обвиняется в превышении должностных полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

В январе стало известно о новом, уже третьем уголовном деле, возбуждённом в отношении Ивана Кляйна.