Началось первое судебное заседание по делу мэра Томска Ивана Кляйна
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Об этом сообщает vtomske.ru.
На этом этапе прокурор должен зачитать обвинение, а суд — спросить, признаёт ли подсудимый свою вину.
Уголовное дело против Ивана Кляйна было направлено в суд в конце февраля. Первое заседание было назначено на 17 марта, однако рассмотрение отложили из-за состояния здоровья мэра: 25 февраля Кляйну провели полостную операцию по удалению новообразования на почке и надпочечнике.
После выписки суд изменил меру пресечения, отпустив его «на домашний арест на шесть месяцев», сообщила адвокат Марина Вихлянцева.
В четверг, 8 апреля, подсудимый приехал в суд к назначенному времени.
Кляйн обвиняется в превышении должностных полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности.
В январе стало известно о новом, уже третьем уголовном деле, возбуждённом в отношении Ивана Кляйна.