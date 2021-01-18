Против мэра Томска Ивана Кляйна возбудили ещё одно дело

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Новое уголовное дело возбуждено в отношении отстранённого от обязанностей мэра Томска Ивана Кляйна. Об этом сообщили в СУ СК по Томской области.
Против мэра Томска Ивана Кляйна возбудили ещё одно дело
  • © РИА Новости / Яков Андреев

Как пишет vtomske.ru, данное уголовное дело стало третьим.

«В отношении временно отстранённого от занимаемой должности мэра Томска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 289 УК России (незаконное участие в предпринимательской деятельности)», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что данное уголовное дело соединено в одно производство с возбуждёнными ранее двумя уголовными делами о превышении должностных полномочий.

23 декабря стало известно о возбуждении второго уголовного дела в отношении отстранённого от обязанностей мэра Томска Ивана Кляйна, который обвиняется в превышении полномочий.

В середине ноября Кляйна арестовали по делу о превышении полномочий, ему было предъявлено обвинение.

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