СК возбудил второе дело против отстранённого от должности мэра Томска Кляйна

Второе уголовное дело возбуждено в отношении отстранённого от обязанностей мэра Томска Ивана Кляйна, который обвиняется в превышении полномочий. Об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета России.

«В отношении временно отстранённого от занимаемой должности мэра Томска возбуждено второе уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК России («Превышение должностных полномочий, совершённое главой органа местного самоуправления»)», — говорится в сообщении.

Как считает следствие, в 2015 году Кляйн, находясь в должности мэра и действуя в интересах своей дочери, дал заведомо незаконное указание предоставить ей земельный участок в областном центре без проведения торгов.

Уголовные дела соединены в одно производство, уточняет vtomske.ru.

Как пишет издание, второе уголовное дело возбудили на основании материалов регионального УФСБ.

В середине ноября Кляйна арестовали по делу о превышении полномочий, ему было предъявлено обвинение.

Вину он не признал.