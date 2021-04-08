«Известия»: власти обсуждают дополнительные льготы на оплату электроэнергии

Рабочая группа по проблеме электроэнергетики Госсовета России рекомендовала правительству изучить вопрос создания новых способов адресной поддержки социально незащищённых слоёв населения.

Об этом информирует газета «Известия» со ссылкой на протокол совещания у председателя комиссии Госсовета России по направлению «Энергетика», губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва от 19 февраля.

Отмечается, что в том числе речь идёт о субсидировании тарифов на электроэнергию.

Подобную меру, как пишет издание, могут принять при переходе на экономически обоснованные тарифы на электроэнергию для населения для того, чтобы уменьшить объёмы перекрёстного субсидирования (когда заниженные тарифы для населения дотируются бизнесом).

В документе говорится, что «в сложившихся условиях крайне важно рассмотреть вопрос о переходе к экономически обоснованному тарифу для населения с разработкой мер адресной поддержки социально незащищённых слоёв населения: повышение тарифа для граждан с высоким доходом и субсидирование тарифа для граждан с низким доходом, введение опережающих темпов роста тарифа для населения».

В Минстрое отметили, что переход к экономически обоснованным тарифам нужно синхронизировать с увеличением мер адресной социальной поддержки, то есть выдачей субсидии гражданам, которые в ней нуждаются.

Ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин, выступая с отчётом в Госдуме, сообщил, что «правительство рассматривает ещё один критерий по уровню бедности».

Также Кудрин в ходе заседания комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам сообщал о предложении ведомства рассчитывать социальные пособия, исходя из общего дохода семьи, и выплачивать их не только семьям с детьми.