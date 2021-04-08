В России за сутки проведено 323 тысячи тестов на коронавирус

В России за сутки проведено 323 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«За последние сутки проведено 323 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 8 апреля остаются 497 753 человека», — говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Telegram.

Уточняется, что всего в России проведено более 122,6 млн тестов на коронавирус.

Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций объявит о роботе-конвейере, который будет проводить 300 тестов на коронавирус в час.

Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с URA.RU оценил ситуацию с пандемией в России.