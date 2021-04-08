В России вступили в силу новые правила выплат пособий по безработице

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В России с 8 апреля вступают в силу изменения правил выплат пособий по безработице.
В России вступили в силу новые правила выплат пособий по безработице
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее постановление российского правительства.

Отмечается, что кабмин расширил возможности получения максимальных пособий по безработице для ряда категорий граждан. В частности, изменения затронут уволенных из-за ликвидации организации или сокращения штата, а также женщин, находящихся в отпуске в связи с рождением ребёнка.

Как пишет агентство, в соответствии с установленными с нынешней даты правилами максимальное пособие будет составлять 12 130 рублей, а минимальное — 1500 рублей. При этом первые три месяца выплачивается 75% заработка, но не более 12 130 рублей, а вторые три месяца — 60% заработка, но не более 5000 рублей. 

Ранее Росстат назвал регионы России с максимальным и минимальным уровнем безработицы в 2020 году.

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