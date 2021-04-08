В России вступили в силу новые правила выплат пособий по безработице

В России с 8 апреля вступают в силу изменения правил выплат пособий по безработице.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее постановление российского правительства.

Отмечается, что кабмин расширил возможности получения максимальных пособий по безработице для ряда категорий граждан. В частности, изменения затронут уволенных из-за ликвидации организации или сокращения штата, а также женщин, находящихся в отпуске в связи с рождением ребёнка.

Как пишет агентство, в соответствии с установленными с нынешней даты правилами максимальное пособие будет составлять 12 130 рублей, а минимальное — 1500 рублей. При этом первые три месяца выплачивается 75% заработка, но не более 12 130 рублей, а вторые три месяца — 60% заработка, но не более 5000 рублей.

Ранее Росстат назвал регионы России с максимальным и минимальным уровнем безработицы в 2020 году.