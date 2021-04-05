Минтруд отметил снижение числа зарегистрированных безработных в России

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Число зарегистрированных безработных в России снизилось с 1,9 млн до 1,755 млн, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтруда.
Минтруд отметил снижение числа зарегистрированных безработных в России
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«Численность граждан, зарегистрированных в центрах занятости в качестве безработных, продолжила снижаться. По состоянию на 1 апреля 2021 года она составила менее 1,755 млн человек», — уточнили в министерстве.

Ранее стало известно, что российское правительство приняло решение о продлении упрощённого порядка регистрации безработных

Дистанционный формат подразумевает регистрацию безработных граждан через портал «Работа в России» и оформление материальных пособий по безработице через личный кабинет на портале госуслуг.

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