Минтруд отметил снижение числа зарегистрированных безработных в России

Число зарегистрированных безработных в России снизилось с 1,9 млн до 1,755 млн, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтруда.

«Численность граждан, зарегистрированных в центрах занятости в качестве безработных, продолжила снижаться. По состоянию на 1 апреля 2021 года она составила менее 1,755 млн человек», — уточнили в министерстве.

Ранее стало известно, что российское правительство приняло решение о продлении упрощённого порядка регистрации безработных.

Дистанционный формат подразумевает регистрацию безработных граждан через портал «Работа в России» и оформление материальных пособий по безработице через личный кабинет на портале госуслуг.