В Роспотребнадзоре назвали условие отмены масочного режима в офисах

Заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский назвал условие, при котором, по его мнению, можно будет отменить масочный режим в офисных помещениях.

«Думаю, снимать маски можно будет, когда все сотрудники провакцинируются или переболеют», — цитирует РИА Новости заявление Покровского.

Он добавил, что окончательное решение будет зависеть от общей эпидемиологической ситуации.

«Важно помнить, что эпидемия вовсе не закончилась, сейчас гораздо больше случаев, чем было у нас в какой-то промежуточный летний период прошлого года. Вспышка может произойти в любом месте и в любое время», — отметил Покровский.

Он напомнил о необходимости мыть руки и пользоваться дезинфицирующими средствами.

Ранее Покровский выразил мнение, что в России не ожидается третьей волны коронавируса из-за роста коллективного иммунитета у населения.