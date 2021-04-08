В Роспотребнадзоре назвали условие отмены масочного режима в офисах
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«Думаю, снимать маски можно будет, когда все сотрудники провакцинируются или переболеют», — цитирует РИА Новости заявление Покровского.
Он добавил, что окончательное решение будет зависеть от общей эпидемиологической ситуации.
«Важно помнить, что эпидемия вовсе не закончилась, сейчас гораздо больше случаев, чем было у нас в какой-то промежуточный летний период прошлого года. Вспышка может произойти в любом месте и в любое время», — отметил Покровский.
Он напомнил о необходимости мыть руки и пользоваться дезинфицирующими средствами.
Ранее Покровский выразил мнение, что в России не ожидается третьей волны коронавируса из-за роста коллективного иммунитета у населения.