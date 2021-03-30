Эпидемиолог оценил возможность третьей волны коронавируса в России

Заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский выразил мнение, что в России не ожидается третьей волны коронавируса из-за роста коллективного иммунитета у населения.

«Честно говоря, я не жду вообще третьей волны. Очень быстро растёт иммунная прослойка — как за счёт переболевших, так и за счёт вакцинации, поэтому ожидать, что будет ещё какой-то очень большой подъём, не приходится», — заявил он в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Как отметил Покровский, в начале марта говорилось, что у 40% населения Москвы есть иммунитет к коронавирусу. Он не исключил, что к маю эта доля увеличится до 60%.

«А там уже и совсем недалеко и до 70%, что считается уровнем, когда эпидемия прекращается. Конечно, будут отдельные случаи, может быть, десятки случаев, но это уже не будет эпидемией», — заявил Покровский.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что эпидемиологическая обстановка в России лучше, чем во многих странах.