Хуснуллин оценил спрос на ипотеку среди россиян

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Вице-премьер России Марат Хуснуллин оценил спрос на ипотеку среди россиян.
Хуснуллин оценил спрос на ипотеку среди россиян
  • РИА Новости

«Можно говорить о том, что спрос на ипотеку среди россиян не снижается и даже растёт», — цитирует ТАСС Хуснуллина.

Он сообщил, что «по оценке ДОМ.РФ и аналитического агентства Frank RG, в январе — марте 2021 года было выдано 418 тыс. ипотечных кредитов на 1,17 трлн рублей».

«Это превышает показатели за аналогичный период 2020 года на 26% в количественном выражении и на 44% в денежном», — добавил вице-премьер.

Ранее генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко заметил, что наибольший спрос на жильё наблюдается при ипотечной ставке не выше 7,5%.

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