В Подмосковье рассказали о работе службы занятости в 2021 году

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Служба занятости Московской области подобрала работу для 19,8 тыс. человек с начала 2021 года.
В Подмосковье рассказали о работе службы занятости в 2021 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявила министр социального развития региона Ирина Фаевская, за три месяца служба приняла 42 тыс. заявок.

«Из них за содействием в поиске подходящей работы обратились 39,8 тыс. человек, а за профессиональной ориентацией — более 10 тыс.», — сказала она.

Уровень регистрируемой безработицы по области в феврале составил 2,47%.

«На сегодняшний день в областном банке вакансий размещено 55,3 тыс. вакансий, из которых 73% — по рабочим профессиям, а 99,5% — с оплатой выше прожиточного минимума», — отметила Фаевская.

Ранее газета «Реальное время» сообщала, что в Татарстане оценили ситуацию с безработицей.

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